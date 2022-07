Джокович се справи след обрат над Нори за нов финал на Уимбълдън

Световният №3 Новак Джокович направи нова крачка към четвърта поредна титла на Уимбълдън, след като победи британеца Камерън Нори с 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 в полуфиналите на надпреварата.

Сръбският тенисист започна колебливо двубоя и изгуби подаването си три пъти в първия сет, който Нори спечели с 6-2 за радост на хилядите зрители по трибуните на Централния корт в Ол Ингланд Клъб. Нори продължи да бъде стабилен до средата на втората част, но след това Джокович започна да доминира и взе три поредни гейма, за да изравни резултата.

В третия сет Джокера даде само два гейма на съперника, след което един пробив му бе достатъчен в четвъртата част, за да затвори мача след 2 часа и 34 минути игра. Като цяло Джокович спечели 15 от последните 21 гейма на срещата.

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN