Джокович се върна на върха, Григор Димитров е на 20-а позиция в световната ранглиста

Тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ е вече в историята, но от днес световната ранглиста има своя нов стар лидер в лицето на шампиона Новак Джокович.

Тази нощ сърбинът завоюва своята рекордна 24-та титла от Големия шлем.

Джокович победи в три сета Даниил Медведев, като по този начин добави цели 2000 нови точки към своя актив и изпревари досегашния водач и миналогодишен шампион Карлос Алкарас.

Ноле си подсигури лидерската позиция още след първата си победа в Ню Йорк, но триумфът му помогна да увеличи значително преднината си пред испанеца. Разликата между двамата е вече цели 3260 точки, тъй като Джокович разполага с 11795, докато в сметката на 20-годишния ибериец останаха 8535 точки след загубата му в 1/2-финалната фаза.

