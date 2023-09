Новак Джокович спечели трофея на US Open

Новак Джокович завоюва 24-ата си титла от Големия шлем. Сърбинът спечели трофея на US Open, след като във финалния мач надигра Даниил Медведев с 6:3, 7:6(5), 6:3 за 3 часа и 17 минути игра.

Ноле вече има две титли повече от Рафаел Надал, а от днес ще се завърне на първата позиция в световната ранглиста.

That's a lot of hardware. pic.twitter.com/eRPA0vxNMl

Това бе 15-тият двубой между двамата топ специалисти на твърди кортове, като Ноле вече води с 10:5 победи, но пък именно Медведев го надви на същата сцена преди две години.

Novak hoists the once again in New York! pic.twitter.com/LmZGzxT4Tp