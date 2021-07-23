Кабинети за ваксинация ще работят в София, Благоевград, Габрово, Плевен и област Враца през уикенда

Снимка: БГНЕС

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През почивните дни изнесени имунизационни екипи ще работят в София, Благоевград, Габрово, Плевен и на територията на област Враца, съобщават от здравното министерство.

Ето и работното време на кабинетите:

София

През почивните дни на територията на град София ще работят следните временни имунизационни пунктове:

От 13 до 18 ч. мобилни имунизационни пунктове ще бъдат разкрити в мол „Сердика Център", „България мол", „The mall", както и в "Ринг мол" и в мол "Парадайс";

От 13 до 18 ч. в читалище „Асен Златаров" в кв. „Христо Ботев" ще работи изнесен ваксинационен пункт;

От 13 до 18 ч. в ж.к. „Дружба" - Културен дом ще работи мобилен ваксинационен екип.

На 24 юли (събота) в кв. „Кремиковци" ще бъде разположен мобилен ваксинационен пункт на СРЗИ, с работно време от 9 до 18 ч.;

На 25 юли (неделя) в кв. „Сеславци" при кметството ще бъде разположен мобилен ваксинационен пункт на СРЗИ, с работно време от 9 до 18 ч.

Плевен:

На 24 юли (събота) и 25 юли (неделя) в гр. Плевен, пл. „Възраждане" (пред Мавзолея), ще бъде изнесен мобилен кабинет за имунизация срещу COVID-19. Кабинетът ще работи от 8 до 12 ч.

Благоевград:

На 24 юли (събота) в местността парк "Бачиново" от 13 до 18 ч. ще работи мобилен ваксинационен екип.

Габрово:

На 24 юли (събота) временен имунизационен пункт ще бъде разкрит на Централен кооперативен пазар – Габрово, с работно време от 9 до 13 ч.

Област Враца:

На 24 юли (събота) мобилни ваксинационни пунктове ще има на общинските пазари в гр. Криводол и в с. Бутан, с работно време от 8 до 12 ч.;

На 25 юли (неделя) от 8 до 12 ч. мобилен ваксинационен пункт ще бъде разположен при общинския пазар в с. Крушовица.