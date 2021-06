Кампания #ПодкрепямБеларус за освобождаване на деца политически затворници

В деня на детето няколко жени от света на европейската политика, но преди всичко майки, застанаха зад кампанията #ПодкрепямБеларус.

Във видео, качено в Туитър, те настояват за незабавното освобождаване на деца, превърнали се в политически затворници в страната.

В кампанията участват лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановская, председателят на литовския парламент Виктория Нилсен, еврокомисарят по правосъдието и зам.-председател на Европейската комисия Вера Йоурова.

June 1st is the International Day for Protection of Children. In #Belarus there are at least 6 minors imprisoned for political activism. Children shall be at school not in prisons. Today I #StandWithBelarus teenagers fighting for freedom& fair elections. pic.twitter.com/7qhQjmOAiI