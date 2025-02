Отборите на Канада и САЩ ще спорят за трофея на турнира "Четирите нации".

В последните мачове от груповата фаза Канада се наложи над Финландия с 5:3, а Швеция победи САЩ с 2:1.

Канадците водеха с 3:0 още в първата третина, след като стигна до два гола в рамките на 46 секунди в първите пет минути. Деветкратните олимпийски шампиони водеха с четири попадения преди началото на последната третина. В третия период финландците отбелязаха три гола, като Микаел Гранлунд се разписа на два пъти в рамките на 23 секунди. Сидни Кросби сложи точка на спора празна мрежа при оставащи 56 секунди до финалната сирена.

Нейтън Маккинън вкара два гола за успеха на "кленовите листа". Кросби и Конър Макдейвид завършиха с по гол и асистенция, а Брейдън Пойнт добави една шайба. Джордан Бинингтън отрази 23 шайби на вратата на победителите, включително 12 в последната третина на срещата.

В късния мач Швеция победи САЩ с 2:1 с попадения на Густав Нюквист и Йеспер Брат през първата третина. За американците се разписа Крис Крайдър, който даде преднина на отбора още в 35-ата секунда на срещата.

