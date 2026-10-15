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Карина Константинова помрачи дебюта на Монтана 2003 в Еврокъп

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
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Българката бе над всички за Келтерн, който надви българския тим в края.

Карина Константинова помрачи дебюта на Монтана 2003 в Еврокъп
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Монтана 2003 остана на косъм от исторически успех в своя дебют за Еврокъп. Действащите шампионки в женската А група отстъпиха драматично пред Карина Константинова и Рутроник Старс Келтерн с 60:66 в мач от първия кръг в група К, който се изигра в "Шпайтерлингхале". Баскетболистките на Преслав Пешев не се дадоха през цялата среща и в последната част осъществиха ключов обрат, но силният край се оказа достатъчен за състава на Матеа Тавич да постигне победата, за която ключова роля изигра и българката в германските редици.

За отбелязване е, че българският тим използва ротация от само 7 баскетболистки, като 6 от тях се разписаха.

На 22 октомври (четвъртък) Монтана ще приеме Жирона. От своя страна Константинова и компания ще бъдат домакини на Острава.


Зоновата защита, комбинирана със соловите изпълнения на Даниела Уолън, Ндьома Кане и Патриция Бура, бяха в основата на солидния старт, довел до двуцифрена разлика за гостите. Кратък рецитал на Карина Константинова и вдигането на оборотите в защита помогнаха на домакините да се отърсят от шока, но монтанки се радваха на крехка разлика от 4 точки в края на дебютната част.

Началото на втората част се превърна в парад на пропуските. Германките първи намериха своя ритъм чрез Алекс Кис-Ръск, Ана Мандич и Есенс Букър. Макар трудностите, свързани в офанзивен план, действащият шампион в А група показа признаци на живот, но отборът от Келрерн се изстреля при 30:26 на голямата почивка.

Константинова напомни за себе си и актуалните първенци на Германия погледнаха малко по-смело към двуцифрената разлика. За действащия шампион в Адриатическата лига последва импулс, дошъл от Бура и Уолън, които стопиха изоставането му. Все пак германският отбор имаше аванс от 5 точки след 30 минути игра.

Щурм, провокиран основно от Индия Фарси и агресивната защита, окрилиха българския тим да стопи изоставането си само до точка в средата на финалната десетка, а впоследствие и да поведе именно с толкова. Безплодните атаки отново взеха връх, но 6 поредни точки на Александра Вилке, Константинова и Кис-Ръск поведоха домакините към обрат, както и преднина от +5 в последните 38 секунди, с което домакините стигнаха до успеха.

Даниела Уолън бе над всички за Монтана с 18 точки. Индия Фарси финишира с 15, 5 борби и 6 асистенции.

Константинова намери място сред титулярите и не разочарова германките. Българската националка поведе колоната на реализаторите. Гардът остави на сметката си 17 точки, 4 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 34 игрови минути. При стрелбата си тя бе 4/6 от средно разстояние, 2/4 зад дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Йелена Митрович записа 11 точки и 9 борби за Келтерн. Ана Мандич (7 овладени под двата ринга топки) и Алекс Кис-Ръск (6 овладени под двата ринга топки) реализираха по 10.

#Еврокъп за жени 2026/2027 #БК Рутроник Старс Келтерн #ЖБК Монтана 2003 #Карина Константинова

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