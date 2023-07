Карлос Алкарас достигна четвъртфиналите на Уимбълдън за първи път в кариерата си

Световният №1 Карлос Алкарас за първи път в кариерата си достигна до четвъртфиналите на третия за годината турнир от Големия шлем Уимбълдън.

Водачът в схемата елиминира финалиста от 2021 година Матео Беретини след 3:6, 6:3, 6:3, 6:3 за близо три часа игра.

Италианецът проби за 5:3 в първия сет и спечели с 6:3, но след това Алкарас намери своя ритъм и изигра най-добрия си мач на трева, обръщайки резултата след 6:3, 6:3, 6:3.

Алкарас направи 4 аса срещу 9 за съперника, но испанецът допусна по-малко непредизвикани грешки - 23 срещу 33 за Беретини.

CARLITOS @carlosalcaraz defeats Matteo Berrettini 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 to reach the #Wimbledon quarter-finals for the first time#Wimbledon pic.twitter.com/IR1O6YIlbx