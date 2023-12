Карлос Алкарас изигра демонстративен мач в Мексико Сити пред над 20 000 зрители

Световният №2 в мъжкия тенис Карлос Алкарас (Испания) победи Томи Пол (САЩ) със 7:6, 6:3 в демонстративен мач пред 20340 фенове на главната арена за корида в Мексико Сити.

Въпреки че зрителите бяха по-малко от тези, които гледаха Роджър Федерер и Рафаел Надал на подобни мачове в предишни години, имаше не по-малко страст на "Monumental Plaza de Toros".

Световният №2 и 13-ият в ранглистата Пол бяха основната атракция, а преди това една срещу друга играха гъркинята Мария Сакари и бившата шампионка на Откритото първенство на Австралия Каролине Возняцки.

