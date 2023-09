Карлос Алкарас надви Александър Зверев и си осигури полуфинал на US Open с Даниил Медведев

Испанецът Карлос Алкарас ще срещне Даниил Медведев (Русия) в полуфинал на Откритото първенство на САЩ по тенис, след като се справи с Александър Зверев с 6:3, 6:2, 6:4.

Преди срещата имаше сериозни въпросителни как Зверев е подготвен за сблъсъка си с испанското дете-чудо, след като в понеделник трябваше да изиграе най-дългия мач на турнира до момента – близо петчасов маратон в пет сета срещу Яник Синер. Тази среща наистина постави под въпрос границите на физическата издръжливост на Зверев, но пък помогна още на финалиста от 2020-а година и миналогодишен шампион Алкарас.

И логично, 12-ият в схемата на турнира Зверев се добра едва до четири точки за пробив в целия мач – по две в първия и в третия сет, но не успя да вземе подаване в нито един момент.

Германецът опита да опонира с бомбен начален удар и поддържаше равновесието в началото на мача. Но явно не само с по-свежо тяло, но и с по-свеж ум Алкарас капитализира още първата си възможност за пробив и поведе с 5:3. След това той взе контрол с гейм на нула, за да затвори първия сет. И продължи в същото темпо, печелейки шест от следващите седем гейма в мача.

Във втората част Алкарас направи ранен пробив за 2:1, след което изчака подходящ момент за да вземе ново подаване. А при 5:2 Зверев поиска медицински таймаут. Германецът се върна в третия сет с видима болка в слабините, но опита да се противопостави на испанеца. В един момент вероятно си е спомнил за миналогодишните си проблеми на Ролан Гарос, когато получи травма в глезена срещу Рафаел Надал и тя го извади от корта за осем месеца. Алкарас обаче методично налагаше темпо, което беше изгодно за него, взе втория си брейк-шанс в частта за 5:4 и след това затвори мача.

And with that, Carlos Alcaraz is a set away from the semifinals! pic.twitter.com/MHEme8MQ13