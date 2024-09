Карлос Алкарас победи Тейлър Фриц и върна трофея Лейвър къп в Европа

Карлос Алкарас надигра Тейлър Фриц и така отборът на Европа спечели тенис турнира Лейвър Къп в Берлин. Испанецът се наложи над американеца с 6:2, 7:5 след час и половина игра, и върна трофея на Стария континент след две поражения през 2022 и 2023 г.

Изоставайки с 4-8 преди последния ден на надпреварата, европейците обърнаха ситуацията и победата на Алкарас срещу Фриц подпечата успеха на групата на Бьорн Борг за крайното 13-11.

Преди това в първия мач днес Бен Шелтън надигра Даниил Медведев с 6:7(6), 7:5, 10-7, но след това Александър Зверев намали пасива на европейците побеждавайки Франсис Тиафо с 6:7(5), 7:5, 10-5.

Това е пети триумф за отбора на Европа от създаването на състезанието през 2017 г.

