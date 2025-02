Карлос Алкарас сломи и Хуберт Хуркач по пътя към финала в Ротердам

Карлос Алкарас срещу Алекс де Минор е тазгодишният финал на турнира от сериите ATP 500 в Ротердам. Надпреварата е с награден фонд 2.5 милиона евро.

Испанецът пречупи Хуберт Хуркач с 6:4, 6:7 (5), 6:3 във втория полуфинал, изигран на нидерладнска земя. №3 в световната ранглиста срещна отпор от поляка, но в крайна сметка успя да наложи волята си в третия сет.

Carlos wants to hear you!!!@carlosalcaraz advances into the Rotterdam final after a thrilling victory over Hurkacz. @abnamroopen | #abnamroopen pic.twitter.com/W8y992qhbW