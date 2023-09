Карлос Сайнц бе най-бърз в третата тренировка преди Гран при на Италия

Карлос Сайнц от Ферари даде надежди на местните фенове преди квалификацията за Голямата награда на Италия във Формула 1 на пистата "Монца".

Испанецът повтори успеха си от втората свободна тренировка, когато отново бе първи и оглави класирането в третата тренировка с време 1:20.912 минути.

Сайнц изпревари шампиона Макс Верстапен от Ред Бул с 0.086 секунди.

Трети се нареди Люис Хамилтън от Мерцедес, следван от другия пилот на Ферари Шарл Льоклер и Фернандо Алонсо с Астън Мартин.

CLASSIFICATION (60/60 MINS)



Sainz tops the session for the second time this weekend... and that's your lot for practice!



Next up: QUALIFYING #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/taRiNngdt7