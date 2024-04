Каспер Рууд и Хуберт Хуркач се класираха за четвъртфиналите в Ещорил

Шампионът Каспер Рууд стартира успешно защитата на титлата си на тенис турнира от категория АТР 250 в Ещорил, Португалия, която за мнозина играчи поставя началото на сезона на клей.

Норвежецът Рууд се наложи убедително в мача си от втория кръг срещу нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 6:1, 6:2 за само час и 15 минути игра.

С успеха водачът в схемата се класира за четвъртфиналите на надпреварата, където му предстои дуел срещу унгареца Мартон Фучович, който елиминира ветерана Гаел Монфис след обрат - 1:6, 6:1, 7:5.

В долната половина на схемата поставеният под №2 Хуберт Хуркач също потегли победоносно в състезанието, постигайки двусетов успех над британския квалификант Ян Чоински - 7:6(5), 6:4.

Така полякът си уреди среща на четвъртфиналите с друг играч, преминал през пресявките, в лицето на Пабло Ямас Руис. Малко по-рано днес той победи в изцяло испански дуел щастливия губещ от квалификаците Давид Хорда Санчис със 7:6(2), 6:4.

FIRST WIN IN PORTUGAL!



Hubert Hurkacz, the 2nd seed in Estoril, comes back from 3-5 in the first set to beat qualifier Jan Choinski 7-6(4), 6-4 and reach the QFs here in Estoril! pic.twitter.com/wFz1BFp96j