Категоричен успех за ЦСКА на старта на НВЛ за мъже

Мъжкият тим на ЦСКА започна по категоричен начин новия сезон в НВЛ. „Червените“ спечелиха гостуването си на Славия в зала „Панайот Пондалов“ с 3:0 (25:22, 25:14, 25:14) гейма.

„Армейците“ впечатлиха с изпълнението на начален удар. Волейболистите на Сашо Попов записаха 6 аса на сметката си, като Стойко Ненчев се отличи с 3, докато завърналият се преди две седмици Димитър Димитров добави 2.

Именно центърът бе най-резултатен за успеха с 10 точки (3 аса, 2 блокади, 83% в атака), докато Димитров записа 8 (50% в атака), с колкото завърши и Станислав Кулагин (1 блок, 47% в атака).

Следващият двубой на ЦСКА е на 3-и ноември. „Армейците“ почиват във втория кръг, а в третия гостуват на Берое в Стара Загора.

Берое победи дебютанта Металург Перник с 3:0 (25:20, 25:23, 25:20).