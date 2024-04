Категорични победи за високопоставените на турнира по тенис на червени кортове в Мюнхен

Вторият поставен Холгер Руне се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на червени кортове в Мюнхен от сериите АТП 250 с награден фонд 579 320 евро.

Двукратният шампион от последните две години на този турнир се наложи във втория кръг над колумбиеца Даниел Галан с 6:4, 6:2 за час и 34 минути.

Руне започна отлично двубоя с ранен пробив, поведе с 2:0 и поддържаше аванса си до успешното 6:4.

Във втората част той стартира с нови два пробива и четири поредни гейма за преднина от 4:0, преди да приключи срещата при първия си мачбол за 6:2.

Датчанинът чака на четвъртфинала победителя от двубоя между Яник Хафман и Марк-Андреа Хюслер.

10/10 for Rune in Munich@holgerrune2003 defeats Galan 6-4 6-2 to win his tenth match in a row in Munich @BMWOpen24 #BMWOpen pic.twitter.com/WuBFLIoIxC