Килиан Мбапе отказал да поднови договора си с ПСЖ - задава ли се нова трансферна сага?

Френската звезда на ПСЖ Килиан Мбапе е уведомил ръководството на клуба, че не желае да използва опцията си да поднови своя договор с още една година, когато настоящото споразумения изтича през юни 2024-а година, съобщи френското издание L'Equipe.

Малко по-късно тази новина бе потвърдена и от авторитетния журналист Фабрицио Романо, а всичко това означава, че, може би, се заформя нова трансферна сага около 24-годишния футболист.

Припомняме ви, че през миналото лято френският талант бе на практика считан за ново попълнение на Реал Мадрид, но в последния момент ситуацията се промени и той реши да остане в ПСЖ.

