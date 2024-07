Килиан Мбапе: Все още съм никой в Реал

Килиан Мбапе бе официално представен за ново попълнение на Реал Мадрид. Най-новото бижу в селекцията на испанците сложи подписа си под договор за следващите 5 години, а след това премина медицински прегледи и позира с екипа №9.

На официалната пресконференция, на която бе представен, французинът отбеляза, че все още е никой в Реал, тъй като на този етап няма спечелен трофей с отбора.

️ Spectacular welcome for @KMbappe at the Bernabéu.#WelcomeMbappé pic.twitter.com/c72MftcbV3