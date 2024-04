Кливланд Кавалиърс откри плейофите в НБА с победа в плейофната серия срещу Орландо Меджик

Кливланд Кавалиърс откриха плейофите в НБА с победа срещу Орландо Меджик с 97:83. Опитът и по-добрата атака на домакините направиха разликата в първия двубой между четвъртия и петия в Източната конференция.

Очакванията за по-слабо резултатен мач, между два от топ 8 най-добрите отбори в защита, бяха на път да не се сбъднат след резултатната първа четвърт.

Домакините в този двубой дръпнаха рано с 11 точки вкарвайки пет от пет тройки, преди първия таймаут. "Магьосниците" успяха да съкратят част от този аванс до края на първата четвърт, която завърши 33:26.

Mitchell picks up the loose ball and hammers it home for 10 in the 1st quarter



Cavs lead 33-26 after 1 on ESPN pic.twitter.com/ImVfxju6Xk — NBA (@NBA) April 20, 2024

Развоят на мача се забави значително във втората четвърт, като и двата отбора показаха добрата си игра в защита. Кливланд обаче отново бе по-добър в офанзивен план, благодарение на звездите си Еван Мобли и Донован Мичъл, и затвори първото полувреме с 53:41.

Орландо заигра по-добре в началото на третата четвърт, като дори намали аванса на домакините до четири точки. По-опитните Кавалиърс не позволиха на младите Меджик да стигнат по-далеч и дори отвориха разлика от 15 точки преди последната четвърт.

CARIS LEVERT WITH THE TRICKY FINISH OFF THE GLASS



Cavs lead by 15 after 3 quarters on ESPN pic.twitter.com/vwIKqOYLaB — NBA (@NBA) April 20, 2024

Тройка на Дариус Гарланд и още един кош на Айзък Окоро в началото на последните 12 минути дадоха предимство на домакините от цели 20 точки, правейки задачата на гостите почти невъзможна.

В крайна сметка, Кливланд доигра двубоя на по-бавни темпове, оформяйки крайното 97:83.

Mitchell sinks the 3 for 26 and is HYPED



ORL-CLE 4Q on ESPN pic.twitter.com/t52XkBQ4Ak — NBA (@NBA) April 20, 2024

Звездата на Кавалиърс Донован Мичъл завърши двубоя с 30 точки, а Еван Мобли и Джарет Алън помогнаха с дабъл-дабъл.

За Меджик дебютантът в плейофната фаза на НБА Паоло Банкеро вкара 24 точки, а Франц Вагнер добави 18.

Следващият двубой от серията между двата отбора е на 23 април.

