Кливланд разплака ЛеБрон и Лейкърс за осма поредна победа в НБА

Донован Мичъл вкара 33 точки, а Дариъс Гарланд добави 24 за успеха Кливланд със 114:110 точки срещу ЛеБрон Джеймс и Ел Ей Лейкърс в мач от редовния сезон на Националната баскетболна Асоциация (НБА). За Кавалиърс това бе осми пореден успех.

Джарет Алън се включи с 16 точки, а тимът се приближава към най-дългата победна серия в историята на тима, която наброява 13 мача и бе постигната в края на 2007 година по време на последния сезон на ЛеБрон за тима.

Джеймс отбеляза 27 точки, 7 борби и 4 асистенции за Лейкърс, но загуби от родния си Кливланд едва за втори път в 19 срещи по време на 20-годишната си кариера в НБА. Единственото му друго поражение е през март 2011 г., докато беше в Маями.

„Винаги трябва да уважаваш величието. Когато най-великите са на паркета, вие просто излизате там и се опитвате да намерите начин да се състезавате и да спечелите. Това направихме и, за щастие, беше срещу ЛеБрон, но това не беше тема за разговори или нещо такова“, каза Мичъл, който е израснал като фен на Джеймс и Кавс.

Мичъл достигна 30 точки за шести път в осем мача. Кливланд не е влизал в плейофите без Джеймс от 1998 г., но този сезон отборът изглежда готова да напише собствена история.

