Клоп определи вечерта като перфектна, докато Тен Хаг разкритикува играчите си

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп определи гръмката победа на неговия тим над Манчестър Юнайтед със 7:0 у дома като „невероятна“ и перфектна в един „впечатляващ футболен мач“.

Мърсисайдци влязоха в сблъсъка в серия от четири поредни сухи мрежи за първенство, докато Юнайтед бяха спечелили първи трофей от 2017 г. насам, триумфирайки за Купата на Лигата. „Червените дяволи“ бяха сочени дори за фаворити от мнозина специалисти, но допуснаха шест попадения след почивката от отбор на Ливърпул, който напомни за себе си на фона на трудния сезон до момента.

Победата доближи Ливърпул на седем точки от третия Юнайтед и на три от четвъртия Тотнъм, като Клоп се надява, че тимът му ще влезе в силна серия до края на кампанията.

Египетският нападател отбеляза две попадения за разгрома и има вече 129 на сметката си, с едно повече от Фаулър.

Out on his own.



Mo Salah is Liverpool's record-breaker #BBCFootball pic.twitter.com/xCXmCu2NAn