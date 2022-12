Клубният футбол се завръща ударно с дерби Манчестър Сити - Ливърпул

Първото голямо дерби в клубния футбол след края на Световното първенство в Катар ще се изиграе още в четвъртък, когато един срещу друг ще се изправят тимовете на Манчестър Сити и Ливърпул. Двата английски гранда ще премерят сили в мач от четвъртия кръг на Карабао Къп, едва четири дни след финала на Мондиал 2022.

Битките от тази фаза на турнира започнаха още във вторник, когато елитните Нюкасъл, Саутхемптън, Уулвърхемптън и Лестър Сити победиха съперници от третото и четвъртото ниво на английския футбол, а в сряда победи записаха Нотингам Форест, Чарлтън и Манчестър Юнайтед.

We return to action on Thursday



A trip to Manchester City in the Carabao Cup awaits pic.twitter.com/yIKL3GiTvu