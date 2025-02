Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда не издържаха срещу Жалгирис (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда не успяха да добават още един успех на своята сметка в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отстъпиха пред Жалгирис с 80:86 в мач от 27-ия кръг. В "Белградска Арена" интригата съществуваше до средата на третата част, но в този момент съставът на Янис Сферопулос допусна момчетата на Андреа Тринкиери вземат нещата в свои ръце и да спрат силната му серия от три поредни успеха в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър стартира сред титулярите и имаше своите моменти, особено в края на срещата. Българският национал постави името си сред реализаторите. Гардът завърши с 11 точки, 2 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за игрови минути. При стрелбата си той бе 3/5 от средно разстояние, 1/4 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите се намират на седмата позиция в подреждането с 16 успеха и 11 поражения. От своя страна литовците имат 13 победи и 14 загуби, като това ги прави 12-ти. На 6 март (четвъртък)"звездашите" ще бъдат гости на Байерн Мюнхен, а "зелените" ще имат гостуване Баскония.

