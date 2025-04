Сакраменто Кингс почти потвърди участието си в Плей-ин турнира на НБА

Сакраменто Кингс се наложи със 127:117 при визитата си на Детройт Пистънс в мач от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Това бе трета поредна победа за "кралете" и четвърта загуба от пет мача за техния съперник, който вече си е осигурил участие в плейофите.

Бившият тим на Александър Везенков заема деветото място в Западната конференция с 39 успеха от 79 двубоя и вече е почти сигурно, че ще вземе участие в Плей-ин турнира за втора поредна година. Единственият отбор, който може да ги измести от Топ 10 е Финикс Сънс (35-43), но "слънцата" трябва да спечелят оставащите си четири мача, а Кингс да загубят последните си три.

Пистънс са на шестата позиция в Източната конференция с 43 победи от 79 срещи. Те могат само да изместят петия Милуоки Бъкс (44-34) в класирането.

Бившите играчи на Чикаго Булс Зак ЛаВин и ДеМар ДеРозан избухнаха за успеха на тима от Калифорния с общо 80 точки. ЛаВин отбеляза рекордните си за сезона 43, а ДеРозан се включи с 37. Домантас Сабонис пък се отличи с "трипъл-дабъл" - 19 точки, 15 борби и 10 асистенции.

Звездата на Детройт Кейд Кънингам бе най-резултатен за тима си с 35 точки.

В другия двубой от понеделник вечер Маями Хийт спечели със 117:105 у дома срещу Филаделфия Севънтисиксърс. Това бе 12-о поредно поражение за гостите.

Съдбата и на двата отбора е предрешена вече от известно време, като "горещите" със сигурност ще играят в Плей-ин турнира. Те са на 10-ото място в Източната конференция с 36 успеха от 79 двубоя.

Севънтисиксърс отдавна загубиха шанса си да участват в плейофите и доиграват сезона на 13-ата позиция с 23 победи от 79 мача.

Дънкан Робинсън наниза 21 точки от пейката за победата, Тайлър Хиро се отчете с 20, а Кел'ел Уеър се отличи с 19 точки и рекордните в кариерата си 17 овладени под двата ринга топки.

За тима от Филаделфия бившият играч на литовския Жалгирис Лони Уолкър-четвърти и Куентин Граймс вкараха по 29 точки.