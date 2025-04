Всичко или нищо: Четири отбора влизат в битка за последните две места в плейофите на НБА

Кулминацията на Плей-ин турнира на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада е тази вечер. Още две места останаха в плейофите на Лигата на извънземните, а четири организации ще влязат в ожесточена битка за тях.

Никога в кратката история на тази надпревара един отбор е постигал две последователни победи като гост и следователно никога десетият в редовния сезон на Изток и Запад не се е класирал за плейофите. Е, сега не един, а цели два тима, могат да отворят нова страница в историята на НБА.

PLAYOFF PICTURE



️ Winner of MIA/ATL with play #1 CLE

️ Winner of DAL/MEM will play #1 OKC#NBAPlayoffs presented by Google begin April 19th! pic.twitter.com/TNjKsldzXW