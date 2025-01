Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда сбъркаха срещу Макаби (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда пропуснаха да подхванат нова положителна серия в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отстъпиха пред Макаби Тел Авив със 73:85 в мач от 23-ия кръг. В зала "Александър Николич", Белград момчетата на Янис Сфейропулос допуснаха изоставане още през първото полувреме и до края опитите им да се върнат в играта се оказаха мисия невъзможна срещу играчите на Одед Каташ, които спряха пропадането си от четири поредни поражения в турнира на богатите.

Сърбите се смъкнаха до седмото място с 13 победи и 10 загуби, а израелците заемат незавидната 17-та позиция с 6 успеха и 17 поражения.

Милър-Макинтайър намери място сред титулярите, но не успя да покаже на какво е способен в офанзивен план. Българският национал завърши със 7 точки, 2 борби и 3 асистенции за 22 игрови минути. При стрелбата си гардът бе 2/6 от средно разстояние и 1/3 зад дъгата.

Взимането на надмощие се оказа трудна задача и за двата отбора на старта, като заплахите идват от двете страни. Символичните гости разчитаха на Коди Милър-Макинтайър, Джон Браун и Филип Петрушев в нападение, а за символичните домакини на преден план излязоха Тамир Блат, Рокас Йокубайтис и Роман Соркин. Това обаче не спря израелците да се откъснат само с точка в края на първата част.

„Делфините“ завишиха оборотите в хода на втория период и авансът им на бърза ръка се пренесе в двуцифрените изражения. Сърбите не успяха да се отърсят от шока, а Джон ДиБартоломео и Джейлън Хоард помогнаха на отбора от Тел Авив да се изстреля на голямата почивка при 44:32.

