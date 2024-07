Коди Милър-Макинтайър облече екипа на Цървена звезда

Коди Милър-Макинтайър избра ново предизвикателство за своята кариера. Българският национал ще демонстрира на какво е способен в Сърбия. Гардът е най-новото име в селекцията на Цървена звезда, анонсираха тази вечер официално от клуба. Американецът с български паспорт ще радва сърбите през следващите две години.

Той даде старт на миналия сезон в Басония, където се озова точно през миналото лято, когато сложи подписа си под договор за две години. В началото на юни обаче стана ясно, че „звездашите“ искат да си осигурят неговите услуги, а в последните дни слуховете относно неговия трансфер се засилиха, за да се превърнат във факт. През миналия сезон Милър-Макинтакър затвърди класата си и се превърна в един от лидерите на баските, които се класираха в плейофите на Евролигата, но претърпяха провал в Лига Ендеса, където останаха извън зоната на плейофите.

A HUGE Move for @kkcrvenazvezda ️



The Serbian powerhouse signs @CMMPatience



Only the fourth player in history to register a triple-double, it's gonna be fun in Belgrade next season! #EveryGameMatters pic.twitter.com/RQgsDTGHrk