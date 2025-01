Кой, ако не той? Величествен Везенков съсипа Байерн след 45-точков рецитал

Александър Везенков и Олимпиакос продължават по план в Евролигата. Българинът и неговите съотборници разгромиха Байерн Мюнхен след 112:69 в среща от 20-ия кръг, изиграна в "Двореца на мира и дружбата". Селекцията на Йоргос Барцокас се оказа безпощадна още от самия старт и през целия мач властваше на паркета по пътя си към пети пореден успех в Турнира на богатите, нанасяйки трето последователно поражение на състава на Гордън Хърбърт.

По този начин гърците окупираха върха във временното класиране с 14 победи и 6 загуби, а германците имат 11 успеха и 9 поражения, което ги поставя на десетото място. На 14 януaри (вторник) Везенков и компания ще пътуват за Испания за визита на Баскония, докато Байерн ден по-късно ще домакинства на Монако.

Huge night for Sasha Vezenkov and Olympiacos as they get a huge W at home!#EveryGameMatters pic.twitter.com/maiHk0Y4IY