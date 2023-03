Коледната картичка на сенатор от Тенеси, която разгневи САЩ

Скандал със сенатора-републиканец Анди Огълс след стрелбата в Тенеси. Смятаният за "най-консервативния кмет" на Тенеси дълги години управлява градче в непосредствена близост до Нашвил, където беше извършено нападението.

Часове след трагедията Огълс написа, че е "съкрушен" от случилото се и че като баща на три деца остро осъжда подобен акт на насилие.

Трима души загинаха, 14 са ранени при стрелба в американския щат Тенеси

В понеделник 28-годишната Одри Хейл, която се идентифицира като мъж, откри огън в частно училище. Загинаха 3 деца и трима възрастни.

Коментарът на сенатор Огълс обаче не остана незабелязан от потребители на Туитър, които припомниха негова скандална снимка.

През декември 2021 година Анди Огълс позира заедно с жена си и трите си деца с автоматични оръжия в ръка. Кадърът е използван от семейството за коледна картичка.

На въпрос на CBS дали съжалява за снимката си, Огълс отговори "Защо да съжалявам за фотография, на която със семейството ми упражняваме правото си да носим оръжие?".

The Republican senator from Tennessee and his Christmas card last year. You lowlifes own grooming. Gun deaths are at your door and America knows it. Look at the percentages in favor of tougher gun laws, you dopes are so far in the minority you should hate yourselves. pic.twitter.com/ONL3T1vS7G