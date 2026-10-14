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Константин Костадинов и Остенде претърпяха първа загуба във ФИБА Къп

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Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
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Българският национал завърши със 7 точки при поражението със 76:91 от испанския Жирона, а Мак Макклънг поведе гостите към успеха с 22 точки

Константин Костадинов и Остенде претърпяха първа загуба във ФИБА Къп
Снимка: Startphoto.bg
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Българският баскетболен национал Константин Костадинов и неговият Остенде допуснаха първото си поражение в турнира ФИБА Къп през настоящия сезон. Белгийският тим отстъпи със 76:91 (15:25, 19:17, 18:26, 24:23) пред испанския Жирона в домакински двубой от втория кръг на група В.

След успешното начало в надпреварата Остенде не успя да продължи победната си серия и вече има баланс от една победа и една загуба, като заема третото място във временното класиране на групата.

Константин Костадинов получи близо 16 минути игрово време, за които се отчете със 7 точки, 3 борби и 1 асистенция. Българинът се включи в усилията на домакините да се противопоставят на испанския съперник, но Жирона демонстрира по-голяма ефективност в нападение и контролираше развитието на срещата.

Гостите започнаха по-концентрирано и още през първата четвърт успяха да изградят двуцифрена преднина. Жирона спечели откриващите десет минути с 25:15 и постави Остенде в ролята на догонващ още в началото на двубоя.

През втората част белгийският тим подобри представянето си и успя да ограничи нападението на съперника. Домакините спечелиха периода с 19:17, но на почивката продължаваха да изостават с осем точки при резултат 34:42.

Решаваща за крайния изход се оказа третата четвърт, в която Жирона отново наложи превъзходството си. Испанският отбор реализира 26 точки срещу 18 за Остенде и увеличи аванса си до 68:52 преди заключителните десет минути.

В последната част домакините опитаха да намалят изоставането си и показаха по-добра резултатност, отбелязвайки 24 точки. Гостите обаче отговориха с 23 и не позволиха преднината им да бъде поставена под сериозна заплаха.

Така Жирона стигна до категоричния успех с 91:76, след като водеше в резултата през цялата среща.

Най-резултатен за победителите беше Мак Макклънг, който завърши с 22 точки, 3 борби и 2 асистенции. Американският баскетболист имаше основен принос за силното представяне на испанския тим и се превърна във водещата фигура в нападение.

За Остенде поражението означава първа загуба в европейската надпревара, но белгийският отбор запазва възможностите си да се бори за по-предно класиране в група В.

Пред Константин Костадинов и неговите съотборници предстои натоварена програма с двубои на два фронта. На 16 октомври Остенде ще гостува на Брюксел Баскетбол в среща от BNXT лигата, а четири дни по-късно ще се завърне към ангажиментите си във ФИБА Къп.

На 20 октомври белгийският тим ще приеме румънския Динамо Букурещ в следващия кръг на турнира, като ще се стреми да се върне на победния път след поражението от Жирона.

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#БК Остенде #Еврокъп 2026/2027 #Константин Костадинов 

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