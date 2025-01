Константин Костадинов и Тенерифе с ударен старт в Топ 16 на Шампионската лига (ВИДЕО)

Константин Костадинов и Ла Лагуна Тенерифе поставиха ударно начало на Топ 16 в Шампионската лига. Българинът и неговите съотборници не дадоха шанс на Реджо Емилия след 91:69 в мач от първия кръг в група К, който се изигра в „Сантиаго Мартин Арена“.

По този начин момчетата на Чус Виодорета нямат спиране и все още не знаят какво е загуба, като могат да се похвалят със пълен актив от седем победи в най-силния турнир, организиран от ФИБА.

La Laguna Tenerife are simply unstoppable on the island, Kramer's hot shooting pointing them to 1-0 in the Round of 16!#BasketballCL pic.twitter.com/MRZqOo1pVo