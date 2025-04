Константин Костадинов и Тенерифе заслужиха място в Топ 4 на Шампионска лига

Константин Костадинов и Ла Лагуна Тенерифе си гарантираха място на Финалната четворка в Шампионска лига. Българинът и неговите съотборници пречупиха Тортона при визитата си след 77:64 във втория мач от четвъртфиналите.

Костадинов се включи от резервната скамейка и остана в игра 6 минути. За това време българският национал приключи с 2 точки. При стрелбата си крилото бе 1/3 от близко разстояние.

