Коста Рика е последният участник на Мондиала в Катар

Коста Рика победи Нова Зеландия с 1:0 в междуконтинентален плейоф за участие на световното първенство по футбол в Катар през 2022 година. Джоел Кембъл отбеляза победното попадение.

Двубоят се игра на стадион "Ахмед бин Ал" в Доха. След само 129 секунди игра символичните домакини вече водеха в резултата. Джоел Кембъл засече с едно докосване подаване отдясно на Джуисън Бенет, за да донесе победата на тима си.

В края на първото полувреме Крис Ууд се разписа за тима, воден от Дани Хей, но голът бе отменен заради нарушение в хода на атаката, след намесата на ВАР.

След почивката новозеландците останаха с човек по-малко. Коста Барбарусес получи жълт картон за грубо нарушение, но след намесата на ВАР футболистът бе изгонен с директен червен картон.

