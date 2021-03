Кралско бебе се появи на бял свят във ваната заради подранило раждане

Още едно попълнение в британското кралско семейство. Най-голямата внучка на кралица Елизабет II Зара Тиндал и съпругът й Майкъл отново станаха родители. На 21 март в 18 ч на бял свят е дошло третото им дете, което ще носи името Лукас.

Щастливото събитие беше обявено от бащата в неговия спортен подкаст „Добрите, лошите и ръгби“ по Би Би Си.

„Луд уикенд, нали? Бях наистина ядосан след мача между Шотландия и Англия в събота. Но в неделя нещата се оправиха, когато в нашия дом се появи още едно бебе”, каза Майк.

Той добави, че раждането е станало в домашни условия, в собствената им вана, тъй като двойката не е имала време да стигне до най-близката болница: „Изтичах до домашния си фитнес, взех една от спортните постелки, качих се в банята, сложих го на пода и разстлах кърпи."

