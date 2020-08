Кралското семейство поздрави Меган Маркъл за рождения й ден

Британското кралско семейство поздрави Меган Маркъл за рождения й ден с няколко туита.

Кралица Елизабет Втора, принц Чарлз, принц Уилям и съпругите им поздравиха херцогинята на Съсекс за 39-ия й рожден ден.

Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday!



The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018. pic.twitter.com/jTv8NmISYo