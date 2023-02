Крейг Брийн е начело след края на втория ден на рали Швеция

Крейг Брийн поведе след втория ден на рали Швеция 2023. Пилотът на Хюндай показа отлична скорост и зае временната първа позиция в снежната надпревара. Втори е От Танак (М-Спорт Форд). Естонецът изостава с 2.6 сек. от Брийн. Третото място е заето от Есапека Лапи (Хюндай), който е с изоставане от 8.6 сек. спрямо времето на своя съотборник.

Рали Швеция е кръг №2 от сезон 2023 в световния рали шампионат. Това е и първо участие за Брийн през 2023 г. Ирландецът реши да се върне в Хюндай, където ще дели една кола с Дани Сордо.

#WRC Day 1 P1 @Craig_Breen “I guess it was hard to imagine it would be as good as this. Of course we had a good road position & car, that was very clear. We just tried to use it as best as we could. Leading the rally overnight is a dream.”#HMSGOfficial #RallySweden pic.twitter.com/U74doIXDTE