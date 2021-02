Кристалина Георгиева: Г-7 е в пълно съгласие за ваксините

Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева заяви, че Групата на най-развитие икономики Г-7 е в "пълно съгласуване и привеждане в съответствие" по всички важни въпроси, свързани с коронавирусната пандемия и икономическата криза, която настъпи заради нея.

Георгиева определи като "съществена" виртуалната среща, която беше организирана днес от британския финансов министър Риши Сунак.

Substantive meeting of G7 finance ministers & central bank governors chaired by @RishiSunak. Full alignment on access to vaccines, policy support until exit from the crisis, climate action, and comprehensive support for vulnerable countries. pic.twitter.com/tLfldlgjN0