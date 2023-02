Кристиан Атсу е открит мъртъв в Турция

Футболистът на Хатайспор Кристиан Атсу е загинал при земетресението в Турция.

Агентът на футболиста Мурат Узунмехмет разкри, че играчът е намерен мъртъв с публикация в социалната мрежа "Туитър". Трусовете на територията на Турция и Сирия отнеха животите на над 45 хил. души и оставиха много други без подслон.

Играчът бе обявен в неизвестност от 6 февруари. На 12 февруари прессекретарят на Хатайспор заяви, че футболистът е намерен жив, но информацията бе опровергана от треньора на Хатайспор Волкан Демирел.

Christian Atsu has been found dead under the rubble of his home almost two weeks after the Turkey earthquake, his agent has confirmed.



Our thoughts go out to his friends, family and loved ones ️