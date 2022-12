Кристиано Роналдо е подписал с Ал-Насър, твърдят в Саудитска Арабия

Кристиано Роналдо е футболист на Ал-Насър. Това твърди местният новинарски канал Ал-Арабия.

Договорът на португалеца е за две години. Според CBS португалецът ще получава по 75 милиона долара годишно.

Cristiano Ronaldo has signed for Al-Nassr.

He's expected to be officially announced after Al-Nassr's game with Al-Khaleej. Al-Nassr have had the logistics in place for weeks. Ronaldo expected to live in Al Muhammadiyah.



