Кристиано Роналдо отбеляза гол номер 982 в кариерата си при победа на Ал-Насър

Ал-Насър победи Ал-Файсали с 3:1 като гост в мач от 11-ия кръг на футболното първенство на Саудитска Арабия.

Абдула Ал-Хамдан, Кристиано Роналдо и Габриел Анджело бяха точки за успеха. Попадението беше 982-ро в кариерата на Роналдо. Португалецът е най-резултатният играч в историята на футбола за всички времена.

В предишния мач португалският нападател отбеляза два пъти, но голът му в 52-ата минута беше отменен поради засада, след като видео асистент-съдията се намеси при ситуацията.

Ал-Насър се изравни с лидера в шампионата Ал-Кадисия, като отборите са с по 25 точки актив. Клубът на Роналдо ще бъде домакин на Ал-Холуд в следващия кръг на 29 октомври.