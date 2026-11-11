Кристиано Роналдо влиза в телевизионната индустрия с нов сериал

Кристиано Роналдо предприема нова стъпка извън футболния терен, след като обяви началото на продукцията на първия си телевизионен сериал, озаглавен „Day 1s“.

Нападателят на Ал Насър сподели новината в социалната мрежа Инстаграм, където публикува снимка с известния британски режисьор и продуцент Матю Вон.

"Страхотни новини! Продукцията на първия ми телевизионен сериал "Day 1s“ вече започна. Очаквайте още подробности скоро“, написа португалецът.

Според специализираното издание "Дедлайн“ Роналдо ще бъде сред продуцентите на проекта заедно с Вон, а сюжетът ще бъде свързан с футбола.

Историята ще проследява британски агент на име Стенли Далтън, чиято роля ще бъде изпълнена от актьора Деймиън Люис.

По информация на медиите се очаква самият Роналдо също да се появи на екрана, както и бившият френски национал Тиери Анри, който е играл за Арсенал и Барселона. Сред спряганите участници е и британският рапър Дейв.

Снимките на сериала са започнали в Лондон през последните месеци, но към момента няма обявена официална дата за премиерата.