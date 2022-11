Ла‘ееб и Ал Рихла – талисманът и топката на Мондиал 2022

Както всеки голям международен турнир, Световното първенство по футбол в Катар, което започва в неделя, също има своя официален талисман. Това е смелият, забавен и любопитен Ла‘ееб, който представлява левитираща куфия (традиционна памучна кърпа за глава).

Ла‘ееб също така е арабска дума за много талантлив спортист. Според легендата, Ла‘ееб идва от паралелна вселена на талисмани, а неговото мото е „Сегашният момент е всичко“.

По думите на организаторите Ла‘ееб ще бъде навсякъде по време на надпреварата в Катар, а освен това феновете могат да свалят стикери и емотикони със симпатичния талисман в различните социални мрежи и канали за комуникация.

A girl poses in front of Qatar 2022 mascot La'eeb in Lusail, ahead of the Qatar 2022 FIFA World Cup football tournament. #AFP

Kirill Kudryavtsev pic.twitter.com/a47hEfSYfV