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Лацио се изравни с лидера Интер

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Спорт
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Двата отбора имат по 16 точки.

Лацио 2026
Снимка: БТА
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Лацио се наложи над Монца с 3:1 на „Олимпико“ в мач от шестия кръг на италианската Серия А и се изравни с лидера Интер на върха в класирането. Двата отбора имат по 16 точки. Българският защитник Валентин Антов остана неизползвана резерва за гостите.

Римляните започнаха ударно и поведоха още във втората минута с попадение на португалския бранител Нуно Таварес. В 22-рата минута Густав Исаксен удвои аванса на домакините, а задачата на Монца стана още по-трудна, след като Лоренцо Лукези беше изгонен с директен червен картон в 34-тата минута.

Въпреки че останаха с човек по-малко, гостите върнаха интригата непосредствено след почивката. Саба Гогличидзе се разписа в 45-ата минута след подаване на Дени Мота и намали изоставането на Монца. Лацио обаче не позволи на съперника да стигне до изравняване, а в 87-ата минута Андреа Пинамонти сложи точка на спора след асистенция на Алфонсо Педраса.

В друг двубой от кръга Болоня постигна първата си победа в първенството през сезона, след като надделя над Лече с 2:1 като гост. Успехът позволи на тима да напусне зоната на изпадащите.

Рикардо Орсолини даде преднина на гостите в 17-ата минута след асистенция на Николо Камбиаги. Лече възстанови равенството чрез Амар Ахмед Фатах в 64-тата минута, но резервата Джей Енем донесе трите точки на Болоня с попадение в 75-ата.

По-късно днес Милан гостува на Сасуоло, а Ювентус ще се изправи срещу Каляри като гост.

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#Серия А 2026/2027 #ФК Лацио #ФК Монца

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