Интер разгроми Парма и оглави класирането в Серия А

Интер Милано постигна убедителна победа с 3:0 над Парма в домакински двубой от шестия кръг на италианската Серия А. Шампионите решиха изхода на срещата още преди почивката, когато реализираха и трите си попадения.

Петер Сучич даде аванс на „нерадзурите“ в 13-ата минута, а само пет по-късно Хакан Чалханоглу удвои преднината им от дузпа. Крайния резултат оформи Маркюс Тюрам в 30-ата минута след асистенция на Хенрик Мхитарян.

През второто полувреме двата отбора направиха общо десет смени, но това не доведе до промяна в резултата и Интер спокойно стигна до трите точки.

С победата миланският гранд се изкачи на върха в класирането с актив от 16 точки. Интер има преднина от три пункта пред столичните Рома и Лацио, които са с мач по-малко. Парма остава непосредствено над зоната на изпадащите, заемайки 17-ото място с четири точки.

В подреждането на Серия А след Интер са Рома и Лацио с по 13 точки. Каляри заема четвъртата позиция с 12, Милан е с 11, а Фрозиноне, Ювентус и Комо имат по 10 точки.