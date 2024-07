Латвия на финал на олимпийската квалификация в Рига

Латвийският национален отбор направи още една крачка към класиране на Олимпийските игри в Париж, след като ще играе финал на квалификацията в Рига. Баскетболистите на Лука Банки отказаха Камерун със 72:59 във втория полуфинал. Интрига не липсваше в голяма част от мача, но в заключителната четвърт латвийците наложиха волята си за ценния успех.

На финала в латвийската столица балтийците ще срещнат тима на Бразилия, който по-рано през деня елиминира Филипините. Спорът за олимпийска квота ще бъде изигран утре (неделя) от 19:00 часа българско време.

Latvia get one step closer to #Paris2024!#FIBAOQT pic.twitter.com/uNXA7QOjLw