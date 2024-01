ЛеБрон Джеймс и Стеф Къри попаднаха в предварителния списък с играчи на САЩ за Париж 2024

ЛеБрон Джеймс и Стеф Къри са двете големи имена, които оглавяват списъка от 41 състезатели, от които ще бъде направен изборът за състава, който ще представлява САЩ на Летните олимпийски игри в Париж 2024.

Във френската столица през това лято американците ще преследват своя пети последователен златен медал в олимпийския турнир при мъжете, като този път начело на звездната селекция ще бъде треньорът Стив Кър, който води и отбора на Голдън Стейт Уориърс в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Сред неговите избраници в предварителния списък попаднаха цели 13 състезатели, които в миналото са печелили златен медал от най-големия спортен форум, включитлено и Кевин Дюрант, който бе част от състава на САЩ във всяка една от последните три Олимпиади.

В обявената група личат още имената на Антъни Дейвис, Джими Бътлър, Пол Джордж, Кайри Ървинг и Джоел Ембийд, който реализира рекордните 70 точки в историята на тима на Филаделфия в понеделник, а през миналия октомври обяви намерението си да играе за отбора на САЩ, въпреки че към него имаше интерес от страна на родния му Камерун и Франция.

Олимпийският турнир по баскетбол в Париж 2024 ще се проведе между 27 юли и 11 август, като двубоите от груповата фаза ще се проведат на стадион "Пиер Мороа" в Лил, докато елиминациите ще бъдат в зала "Берси" в Париж.

The 41 players selected to the 2024 Men's National Team Player Pool have deep USA Basketball ties.



13 Olympians

22 World Cup participants

24 Senior National Team gold medals

18 Junior National Team gold medals



See below for more on the Player Pool's experience ️ pic.twitter.com/gFE8uPjcEn