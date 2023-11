ЛеБрон Джеймс стана първият играч, преминал границата от 39 000 отбелязани точки в НБА

ЛеБрон Джеймс стана първият играч в историята, преминал границата от 39 хиляди отбелязани точки в Националната баскетболна асоциация.

38-годишният Джеймс завърши със 17 точки, 9 асистенции и 7 борби при убедителния успех на Лос Анджелис Лейкърс над гостуващия Юта със 131:99. Антъни Дейвис завърши с 26 точки и 16 борби, а Д'Анджело Ръсел допринесе с 20 точки и 8 борби.

Резервата Йомер Юртсевен беше най-добър за гостите с 18 точки и 6 борби.

Домакините взеха аванс от 30 точки в третата четвърт, а суперзвездите Джеймс и Дейвис получиха почивка в последната част. За Лейкърс това беше четвърта победа в четири мача от група "А" в Западната конференция на първия NBA In-Season Tournament, с което тимът е лидер в класирането преди елиминационната фаза, която стартира през декември.

ЛеБрон Джеймс, който изпревари Карийм Абдул-Джабар (38387 точки) през миналия сезон и стана най-добрият реализатор в историята на лигата, достигна 39 хиляди точки, след като отбеляза тройка в 4:49 минута на двубоя с Юта.

LeBron James becomes the first player in NBA history to reach 39,000 points! pic.twitter.com/b6JeESJ6kA