Кливланд Кавалиърс и Оклахома Сити Тъндър спечелиха гостуванията си

Водачът на Изток в Националната баскетболна асоциация (НБА) – Кливланд Кавалиърс се справи със 127:117 над Индиана като гост.

Донован Мичъл завърши с 35 точки, от които 27 паднаха през първото полувреме. Дарайъс Гарланд добави 24 пункта, както и 6 асистенции, а Ивън Моубли се отличи с 22 и 13 рибаунда за Кливланд. Индиана, които са на 3-о място в Централната дивизия с 22/19, търпят първо поражение в последните шест мача.

Това е втори мач за двата отбора в последните три дни, като в неделя Пейсърс победиха с 15 точки разлика. Джарет Алън отвърна с 16 точки и 9 топки под кошовете, а Макс Стръс наниза 13, влизайки от пейката за Индиана. За тях Паскал Сиакам беше №1 с 23 точки, а Бенедикт Мадурин и Майлс Търнър прибавиха по 17.

35 PTS, 9 REB and a W. @spidadmitchell and the @cavs move to a rarified 34-5 record ️ pic.twitter.com/UlZejiWzIc