Силен Йордан Минчев не спаси Спиру от грешен ход във ФИБА Къп (ВИДЕО)

Йордан Минчев и Спиру Шарлероа се отдалечиха от следващата фаза във ФИБА Къп. Българинът и неговите съотборници не успяха при визитата си срещу Фрибир след 87:95 в мач от четвъртия кръг в група N.

По този начин баскетболистите на Сам Ротсарт сбъркаха за втори пореден път във втория етап от втората по сила надпревара, организирана от ФИБА. Белгийците вече имат на сметката си една победа и три загуби, което им отрежда третото място.

Първата част премина при размяната на серии, а след нейния край светлинното табло светеше при 21:21. Въпреки че вторият период стартира равностойно, домакините съумяха да вземат превес и на голямата почивка да поведат с 49:45.

