Легендарният тенис треньор Ник Болетиери си отиде от този свят на 91 години

Легендарният тенис треньор Ник Болетиери, който помогна за развитието на звезди от ранга на Андре Агаси, Мария Шарапова, Моника Селеш и Борис Бекер, е починал на 91-годишна възраст, съобщиха от Академия IMG в свое изявление.

Болетиери страдаше от бъбречна инфекция, като преди две седмици дъщеря му – Анджелик Ан, разкри, че той е на смъртно легло.

A pioneer, a visionary, a mentor, a coach, and a friend



One of the biggest influences in the game of tennis, Nick Bollettieri, has passed away at the age of 91. Our condolences go out to his family, friends and everyone he impacted. pic.twitter.com/jQMWhar9FR